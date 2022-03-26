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У путіна готували замах на Зеленського та Шмигаля: стали відомі шокуючі деталі

11:08 26 березня 2022
У путіна готували замах на Зеленського та Шмигаля: стали відомі шокуючі деталі

Найманці приватної військової компанії «Вагнер», що засвітилися в білорусі перед вторгненням росії в Україну, за завданням Кремля планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це розповів радник міністра оборони України Маркіан Лубківський в інтерв'ю CNN .

«Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, деяких із них безуспішно відправили в Україну», — сказав Лубківський.

Він додав, що усі докази вже надано Міжнародному суду. Українська розвідка відслідковувала бойовиків у нашій країні та за її межами, декого з них ліквідували.

Радник міністра зазначив, що плани «вагнерівців» підтвердили в українській розвідці та спецназі, які відповідають за охорону Зеленського.

Загалом Кремль направив до Києва понад 400 найманців ПВК «Вагнер», яким було наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією. Про це із посиланням на свої джерела пише британське видання The Times.

«Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому направила найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни з Україною вербувальні пункти ПВК «Вагнера» посилили набір особового складу — у Ростові-на-Дону було розгорнуто штаб, який мав забезпечувати вербування найманців саме для війни з Україною.

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