Київ більше не в пріоритеті: російський ворог змінив плани ведення війни

Американські військові аналітики впевнені, що Росія відмовилася від планів взяття Києва за будь-яку ціну і концентрує зусилля на захопленні сходу України. Про це пише Reuters, цитуючи високопоставленого представника Пентагону.

За інформацією видання, російські сили спробують відрізати Донбас та українських військових, які захищають регіон, щоб мати важелі впливу під час переговорів із офісом Зеленського.

У п'ятницю РФ заявила, що першу фазу «спецоперації» нібито майже завершено, і вона буде зосереджена на повному «звільненні» Донбасу.

«Вони надають цьому першочергової уваги, і ми згодні з тим, що наша інформація з цим збігається», — сказав журналістам чиновник на умовах анонімності.

Також у США зазначають, що російські сили стають агресивнішими в районі Донбасу.

«Вони, безумовно, це зробили своїм пріоритетом», — додав представник міністерства.

Водночас російські війська біля Києва безнадійно застрягли та займають оборонні позиції. А українська армія поступово просувається вперед у бік Чернігова.

Як писали «ФАКТИ», у Сумській області тривають запеклі бої у Конотопському, Охтирському та Сумському районах. В Охтирці, незважаючи на щоденні ракетні обстріли та бомбардування, працюють комунальні служби, розбирають завали, прибирають місто.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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