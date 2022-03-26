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Понад 16 тисяч утилізованих «ординців» та величезна кількість знищеної техніки: названо втрати путіна з початку війни

10:43 26 березня 2022
Понад 16 тисяч утилізованих «ординців» та величезна кількість знищеної техніки: названо втрати путіна з початку війни

Цифра втрат рашистської «армії», що вторглася в Україну, постійно зростає і вже перевищила 10-річну статистику війни в Афганістані. Станом на 26 березня кількість «утилізованих» вояк путіна перевищила 16 400, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, українські військові знищені:

  • 575 танків;
  • 1640 бойових броньованих систем;
  • 293 одиниці артилерійських систем;
  • 91 одиниця ракетних систем залпового вогню;
  • 51 засіб ППО;
  • 117 літаків;
  • 127 вертольотів;
  • 1131 засіб автомобільної техніки;
  • 7 кораблів;
  • 73 цистерни з ПММ;
  • 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 19 одиниць спецтехніки;
  • 2 пускові установки ОТРК/ТРК.

Зазначимо, лише на Донецькому та Луганському напрямах 25 березня угрупуванням Об'єднаних сил було відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам — українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника .

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