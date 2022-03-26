Понад 16 тисяч утилізованих «ординців» та величезна кількість знищеної техніки: названо втрати путіна з початку війни

Цифра втрат рашистської «армії», що вторглася в Україну, постійно зростає і вже перевищила 10-річну статистику війни в Афганістані. Станом на 26 березня кількість «утилізованих» вояк путіна перевищила 16 400, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, українські військові знищені:

575 танків;

1640 бойових броньованих систем;

293 одиниці артилерійських систем;

91 одиниця ракетних систем залпового вогню;

51 засіб ППО;

117 літаків;

127 вертольотів;

1131 засіб автомобільної техніки;

7 кораблів;

73 цистерни з ПММ;

56 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

19 одиниць спецтехніки;

2 пускові установки ОТРК/ТРК.

Зазначимо, лише на Донецькому та Луганському напрямах 25 березня угрупуванням Об'єднаних сил було відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам — українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника .

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter