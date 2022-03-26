Понад 16 тисяч утилізованих «ординців» та величезна кількість знищеної техніки: названо втрати путіна з початку війни
Цифра втрат рашистської «армії», що вторглася в Україну, постійно зростає і вже перевищила 10-річну статистику війни в Афганістані. Станом на 26 березня кількість «утилізованих» вояк путіна перевищила 16 400, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, українські військові знищені:
- 575 танків;
- 1640 бойових броньованих систем;
- 293 одиниці артилерійських систем;
- 91 одиниця ракетних систем залпового вогню;
- 51 засіб ППО;
- 117 літаків;
- 127 вертольотів;
- 1131 засіб автомобільної техніки;
- 7 кораблів;
- 73 цистерни з ПММ;
- 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 19 одиниць спецтехніки;
- 2 пускові установки ОТРК/ТРК.
Зазначимо, лише на Донецькому та Луганському напрямах 25 березня угрупуванням Об'єднаних сил було відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам — українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника .104
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter