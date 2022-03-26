«Прогнози оптимістичні»: голова Сумщини повідомив про ситуацію в області

У Сумській області, де нещодавно ЗСУ з першого пострілу знищили надсучасний російський танк «Чорний орел», тривають запеклі бої у Конотопському, Охтирському та Сумському районах. Про це голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму ранковому відеозверненні в Telegram щодо ситуації в області минулої доби.

«Ситуація залишається напруженою, продовжуються бої. Це Конотопський район — активна фаза боїв проходила за останню добу. Це Охтирський район, Сумський район», — зазначив він.

Живицький нагадав, що деякі громади перебувають під контролем російських окупантів.

«Продовжуються обстріли передмість Сум. Вдень (25 березня. — Авт.) було бомбардування міста Охтирка. Знову великий вибух, знову бомба, знову великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат, і є таким об'єктом особливої уваги ворога та окупанта», — розповів він.

Живицький нагадав, що Охтирці указом президента було присвоєно звання Місто-герой, і місцеві жителі з силами оборони не дали противнику захопити населений пункт, кілька разів виганяли російських окупантів, і «показали всій Україні, що таке для нас означає честь, совість, гідність, незалежність».

Глава Сумської ОВА також висловив «стриманий оптимізм» у плані швидкого звільнення низки громад в області, які зараз тимчасово захоплені військами РФ.

«Але наші плани та мої особисті прогнози оптимістичні. Вони дуже стримані, але ми дивимося оптимістично на те, що відбувається останніми днями. У Сумській області йдуть запеклі бої, але це переможні бої. І я впевнений, що ми дуже скоро зможемо сказати, що звільнили деякі громади на Сумщині», — сказав Живицький.

Так, за його словами, продовжуються бої за місто Тростянець, кілька населених пунктів в Охтирському районі, продовжуються обстріли передмістя Сум.

«У Тростянецькій громаді під час боїв був пошкоджений газопровід, і є ризик відключення абонентів від газопостачання. На жаль, не мають можливості туди виїхати працівникам служби газу, щоб полагодити цей порив і відновити газопостачання… Було здійснено бомбардування міста Охтирка, були великі руйнування «Охтирка зазнає дуже серйозних втрат і є об'єктом особливої уваги ворога», — сказав Живицький.

Він повідомив, що відвідав учора Охтирку. У місті, незважаючи на щоденні ракетні обстріли та бомбардування, працюють комунальні служби розбирають завали, прибирають місто.

«Місто потихеньку оживає, місто не здалося і не здало своїх громадян», — зазначив глава області.

За його словами, є населені пункти, які залишаються без електроенергії, без підвезення продуктів харчування через постійні обстріли.

«Але ми не здаємося, ми тримаємося», — наголосив Живицький.

Як писали «ФАКТИ», на 31-й день російського вторгнення угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на певних напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Зокрема, на Донецькому та Луганському напрямах угрупуванням Об'єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам — українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі становили близько 170 людей. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Фото: Генштаб ВСУ

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