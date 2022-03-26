На 31-день рашистського вторгнення угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального Штабу ЗСУ 26 березня.

Зокрема, на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

У свою чергу ворог задіяв практично всіх підрозділи росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Одночасно на Київщині окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною. До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Нагадаємо, 25 березня рашисти знов випустили ракети по Вінниці — ціллю було Командування Повітряних Сил ЗС України.

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