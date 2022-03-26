Астролог зробила прогноз на 31-й день війни: ідеальний час для нічних операцій та вилазок, перемога буде за нами!

Сьогодні, 26 березня, Місяць знаходиться у Козерозі. Її секстилі з планетами в Рибах гармонійні, але у самого Місяця у знаку вигнання зазвичай поганий настрій. Про це пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

При цьому вона зазначає, що такі небесні розклади вплинуть на те, що діяльність буде на хорошому рівні, ось тільки емоції при цьому характеризуються прохолодністю та сухістю, а турбота — проявом найнеобхіднішого, але не більше. Розчулити когось сьогодні складно, отримати ж допомогу в що необхідному і матеріалізованому вигляді цілком можна.

«Але, наприклад, якщо ви запитуєте через гуманітарні коридори потрібні ліки, то волонтери скажуть, що рецепт із печаткою лікаря обов'язковий. А бійці тероборони не пропустять жодну машину, не перевіривши не лише паспорти всіх пасажирів, а й багажник. Інструкції та правила» сьогодні бажано виконувати за всіма пунктами, це додасть відчуття порядку та впевненості, що життя під контролем", — зазначає Ірина Зав'ялова.

Секстиль Місяця з Юпітером уранці допоможе швидко провернути заплановану справу. По ходу потрібно дивитися на всі боки, щоб не пропустити ще щось корисне. Якщо ви поїдете за покупками, то потрібні речі «притягнуться», а зайвого брати не захочеться. Хороший день для прояву турботи про людей похилого віку, хворих і для вирішення інших проблем світу, які лягають на душу тягарем тяжкості та безвиході, але є розуміння, що крім тебе зробити це нікому.

У другій половині дня хтось воліє підкоритися авторитету, і матиме рацію, а хтось довіриться Божій волі — і матиме рацію теж. На секстилі Місяця з Нептуном інтуїція підкаже, що краще для кожного, і якщо щось не вдається, то наполягати не треба.

Найнасиченіший — час вечірній, ближче до півночі. Місяць на Плутоні у секстилі з Меркурієм. Той, хто не бере прямої участі у війні, але близький до неї, має сховатися у захищеному місці. Іноді найкраще — нікому не заважати і не відволікати на турботу про себе. Обійдемося мінімальним.

Для військових це час нічних операцій, вилазок, вибухів, чи, вірніше, підривів, бо у дусі Плутона, коли вибух іде знизу. Іншим часом активність Плутона могла б викликати вулканічну активність у гірських районах планети, але його архетип проявляється через війну. І Венера із Марсом своїм мідпойнтом аспектують Плутон України. Багато Плутона, це смерть поруч, і міць, і доблесть. Але внутрішня сила вимагає як жертви, а й уміння воювати і зберігати життя. Секстиль Меркурія з Плутоном саме про це; мистецтво ведення війни, і будемо сподіватися, що наші воєначальники будуть мудрими у своїх рішеннях.

Щодо секстилів Місяця: ці аспекти на всіх накладають відповідальність. Той, хто зробить все від себе залежне і якнайкраще — буде винагороджений. Той же, хто зволікає та спустить ситуації цього дня на гальмах — отримає уроки на наступних квадратах та опозиціях. Крім того, це день, коли ухвалюються стратегічні рішення. Кожен знає, що це для нього.

Нагадаємо, раніше таролог розповів, коли Крим повернеться до України.

Фото: Facebook Ірини Звягіної

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