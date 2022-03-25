Силоміць забрати до військкомату не мають права: що важливо знати про мобілізацію переселенців

В Україні триває війна, і ми воюємо не лише за власну свободу та майбутнє, а й за демократію цілого світу. Проте не варто забувати про економіку України, яка й без санкцій переживає непрості часи. Бізнесу зараз дуже складно, бо зруйновані склади, офіси та інфраструктура. Є кадровий голод. Більшість працівників або захищають країну у лавах територіальної оборони, або переїхали в безпечні зони, щоб продовжити працювати. Нині гостро стоїть питання примусової мобілізації тимчасово переміщених осіб. Саме тих, що переїхали із зони бойових дій та продовжують працювати. Юрист дав декілька порад.

— Насамперед після приїзду у безпечне місце питання реєстрації у ЦНАПі, сільраді чи територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) залишається за вами на власний розсуд, — коментує керівник кримінальної практики, адвокат Олексій Носов. - За те, що ви не зареєструвалися, не передбачена відповідальність. Навіть якщо ви зареєструвалися і вам видали пам'ятку, що потрібно стати на облік, це не повістка, тому не створює жодних правових зобов'язань. Телефонний дзвінок не вважається повісткою з точки зору закону, ви не повинні на слово вірити вашому співрозмовнику. Є непоодинокі випадки шахрайства та грабежів. То ж не реагуйте на дзвінки з неперевірених номерів.

Якщо представники територіального центру комплектування, правоохоронних чи інших органів вже вручають вам повістку, відмовлятись не можна. За це передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 5 100 до 8 500 грн або термін позбавлення волі від 3 до 5 років. Залежить від того, що написано в повістці та ким вона підписана (ст. 336 та ст. 337 ККУ).

За неявку до територіального центру комплектування при отриманні повістки під підпис настає адміністративна відповідальність (ст. 210−1 КУпАП), від 1 700 до 3 400 грн штрафу. Його можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту винесення постанови. При врученні повістки вас не мають права силоміць доставляти до територіального центру комплектування. Вам можуть запропонувати сісти в автобус та проїхати з ними, але ви маєте право відмовитись та повідомити, що прийдете добровільно у визначений час.

А якщо силою намагаються забрати та доставити у військкомат? Що тоді робити?

Це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність (ст. 146 ККУ). Особисто ви або ваші близькі повинні фіксувати це на відео, після чого телефонувати у поліцію та адвокату.

Якщо ім'я або прізвище на повістці вказано з помилками (не так, як у документах), то ця повістка не вважається законною та не підлягає виконанню.

А от якщо ви були у територіальному центрі комплектування, пройшли медкомісію і вас визнали придатним до військової служби, а ви не з'явилися на збори у призначений час, — також передбачена кримінальна відповідальність, від 3 до 5 років позбавлення волі (ст. 336 ККУ).

І найважливіше. Відсутній склад злочину за ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 ККУ), якщо є документально підтверджений факт (наказ) про відстрочення мобілізації конкретної людини. У такому випадку її неможливо притягнути до відповідальності. Те саме стосується «бронювання» конкретних категорій осіб.

«Закон залишається законом, навіть у воєнний час. Деякі права громадян обмежуються, проте не скасовуються. А отже — їх треба знати та захищати. Зловживання правом з боку правоохоронних чи контролюючих органів — неприпустиме. Як у мирний, так і воєнний час. Це те, що, зокрема, відрізняє нас від росії. Варто пам'ятати, що бізнесу зараз, як ніколи, треба працювати та підтримувати економіку країни. Як ні, то однаково, що ми самі на себе накладаємо санкції.

Нагадаємо, що в Україні проводять другу чергу мобілізації. Громадяни, які раніше проходили службу і мають відповідний досвід на певних посадах, можуть бути відправлені безпосередньо до військових частин. Тих, хто раніше не служив, але підлягає мобілізації, обов'язково відправляють до навчальних центрів ЗСУ.

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