Стратегічна мета Росії: у Сухопутних військах оцінили ймовірність захоплення Києва окупантами

Російське командування не відмовилося від своєї стратегічної мети — захопити Київ, а тому шукає резерви особового складу, проводить додаткову мобілізацію. Україна про ці плани ворога знає та відбити атаки готова. Про це заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу.

За словами генерала Грузевича, захисникам України є чим відповісти ворогові. «Хотіти — не означає, що так зробиться. Наші сили та засоби готові. Наші активні дії зведуть нанівець ворожі плани», — вважає офіцер.

Представник командування впевнений, що у найближчій перспективі, поки ворог не підтягнув резерви, окупанти намагатимуться захопити підступи до столиці: «Ворог намагається будь-що досягти хоч чогось суттєвого: захопити Бровари, Бориспіль, інші передмістя Києва».

Раніше представники розвідки говорили, що російська армія поки що не може зібрати достатньо сил, щоб оточити Київ та взяти штурмом столицю України. Генерал Грузевич закликав не недооцінювати противника.

«Чи є у противника сили? Звичайно є. Всі ці гучні заяви про те, що у них ракети закінчуються… За інтенсивністю обстрілів ми бачимо, що це, м'яко кажучи, не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі та наших військових об'єктах. Також ворог змінив тактику. Він активно відслідковує наші сили ППО та нашу артилерію», — пояснив представник командування.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що оборона Києва залишається стратегічним завданням української армії. Тому ворог не наважується брати українську столицю штурмом, а обстрілює ракетами житлові райони.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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