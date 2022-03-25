«Тепер захищаємо народ від фашистів»: російський офіцер зі своєю ротою перейшов на бік України

За Україну проти окупантів воює легіон «Вільна Росія», утворений із роти (це понад 100 осіб) армії РФ, яка добровільно перейшла на бік України. Про це стало відомо з відеозвернення командира цієї роти до російських офіцерів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму тeлеграм-каналі. Ось що сказав цей офіцер:

«Звертаюся до військовослужбовців Російської Федерації, які зараз перебувають на території України. Представлятися і говорити, у якому підрозділі проходив службу, не буду з відомих причин. Скажу лише одне: до вас звертається російський офіцер. 24 лютого я та моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми прийшли сюди не з добрими намірами, що нас тут ніхто не чекав з квітами, як визволителів. А, навпаки, нас проклинали та називали фашистами. Товариші військові, виконуючи наказ диктатора Путіна, ви зробили жахливу помилку — більшість із вас це знають. 27 лютого за допомогою співробітників СБУ я та моя рота перейшли на бік України з метою справді захистити народ від фашистів. Ми ще маємо можливість припинити свавілля на території України. Нам, справжнім російським воїнам, це під силу. Найвище керівництво України дозволило створити підрозділ із числа тих, що перейшли на бік України. Ми вже виконуємо завдання разом із нашими братами білорусами та українцями. Брати, я закликаю вас схаменутися. Вступайте до наших лав, приєднуйтесь до легіону „Вільна Росія“. Тільки разом ми зможемо врятувати Росію від приниження та розрухи. Тільки разом ми врятуємо наш народ».

Зазначимо, що, за даними ГУР Міноборони України, у самій РФ дедалі більше військовослужбовців відмовляються їхати воювати в Україну, тому що путінський режим не має грошей на оплату цих «відряджень».

ГУР стало відомо, що після того, як військові частини у Росії виплатили офіцерам та солдатам гроші за «відрядження» на війну в Україні, у них виникли фінансові проблеми. Адже коштів на підвищені «військові» виплати в їхніх бюджетах не передбачено. Виділити додаткове фінансування російській державі буде дуже складно, тому що РФ провалюється в економічну кризу через санкції, введені проти неї демократичними країнами.

«Зокрема, у тимчасово окупованому Криму після виплати за «відрядження» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень відсутнє. Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських ПВК. Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина — невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь у бойових діях, компенсації за поранення та обіцяні «соціальні гарантії», — зазначає у своєму повідомленні ГУР Міноборони України.

Тим часом стало відомо, що Путін наказав Генштабу Росії не зважати на людські втрати, а берегти техніку.

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