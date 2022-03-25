Як і куди повідомити про матеріальні збитки, завдані окупантами: покрокова інструкція
В Україні запустили сайт «Доказ», за допомогою якого можна розмістити інформацію про матеріальні збитки — знищене державне та приватне майно від дій військових країни-агресора.
«Запустили сайт для збору доказів злочинів окупантів проти України та українців. На сайті можна подати докази трьох видів злочинів — військових проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини», — повідомляють у «Дії» .
Для того, щоб надати інформацію, потрібно:
- На сайті https://dokaz.gov.ua/ вибрати розділ «Матеріальні збитки», потім натиснути «Подати доказ».
- Вказати тип та назву об'єкта, його місцезнаходження, дату руйнування. Також можна завантажити інформацію і про особисті збитки, завдані внаслідок війни.
- Завантажити фото до та після руйнування, де чітко видно об'єкт.
- Стисло описати, що саме сталося.
- Залишити контакти свідків руйнації.
Раніше поради, як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно, дала юристка практики судових суперечок Юлія Рябець.
Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах235
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