Як і куди повідомити про матеріальні збитки, завдані окупантами: покрокова інструкція

В Україні запустили сайт «Доказ», за допомогою якого можна розмістити інформацію про матеріальні збитки — знищене державне та приватне майно від дій військових країни-агресора.

«Запустили сайт для збору доказів злочинів окупантів проти України та українців. На сайті можна подати докази трьох видів злочинів — військових проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини», — повідомляють у «Дії» .

Для того, щоб надати інформацію, потрібно:

На сайті https://dokaz.gov.ua/ вибрати розділ «Матеріальні збитки», потім натиснути «Подати доказ».

Вказати тип та назву об'єкта, його місцезнаходження, дату руйнування. Також можна завантажити інформацію і про особисті збитки, завдані внаслідок війни.

Завантажити фото до та після руйнування, де чітко видно об'єкт.

Стисло описати, що саме сталося.

Залишити контакти свідків руйнації.

Раніше поради, як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно, дала юристка практики судових суперечок Юлія Рябець.

Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах

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