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Україна

Як і куди повідомити про матеріальні збитки, завдані окупантами: покрокова інструкція

15:38 25 березня 2022
Зруйнована будівля

В Україні запустили сайт «Доказ», за допомогою якого можна розмістити інформацію про матеріальні збитки — знищене державне та приватне майно від дій військових країни-агресора.

«Запустили сайт для збору доказів злочинів окупантів проти України та українців. На сайті можна подати докази трьох видів злочинів — військових проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини», — повідомляють у «Дії» .

Для того, щоб надати інформацію, потрібно:

  • На сайті https://dokaz.gov.ua/ вибрати розділ «Матеріальні збитки», потім натиснути «Подати доказ».
  • Вказати тип та назву об'єкта, його місцезнаходження, дату руйнування. Також можна завантажити інформацію і про особисті збитки, завдані внаслідок війни.
  • Завантажити фото до та після руйнування, де чітко видно об'єкт.
  • Стисло описати, що саме сталося.
  • Залишити контакти свідків руйнації.

Раніше поради, як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно, дала юристка практики судових суперечок Юлія Рябець.

Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах

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