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Арестович підтверджує: в Україні «утилізовано» ще одного генерала окупантів

15:18 25 березня 2022
Яків Резанцев

В Україні підтвердили ліквідацію ще одного російського генерала — командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Якова Резанцева.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Генерал-лейтенант раніше брав участь у російській операції на території Сирії, а також воював на території самопроголошеної Південної Осетії.

Чутки про його смерть з'явилися після того, як на півдні ЗСУ завдали удару по передовому командному пункту російської армії. В українській Вікіпедії вже зазначено дату ліквідації Резанцева — 25 березня.

Також Арестович повідомив про практично повну ліквідацію 200-ї мотострілецької бригади — з 648 російських військовослужбовців живими залишилися лише троє.

Рєзанцев — далеко не перший російський генерал, вбитий в Україні. Раніше було ліквідовано генерал-лейтенанта, командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ Андрія Мордвічова, а також кількох генерал-майорів: Магомеда Тушаєва, Віталія Герасимова, Андрія Колесникова, Олега Мітяєва.

Фото з Вікіпедії

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