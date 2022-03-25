Готові депортувати половину Херсона: омбудсмен попередила про плани окупантів

Російські загарбники готові депортувати хоч половину населення Херсона, аби подолати опір людей. Про це попередила у своєму телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Про наміри ворога стало відомо з розвідданих — секретного листа ФСБ, оприлюдненого в авторитетній британській газеті The Times (ймовірно, зміст листа виданню повідомила розвідка Великобританії). До того ж ворог розглядає можливість вивезення патріотів до окупованого Криму та ув'язнення їх у місцях позбавлення волі. Це відвертий геноцид! Людмила Денисова закликала херсонців бути обережними, не вступати у прямий контакт із рашистськими загарбниками.

«Загарбники планують тотальний терор, репресії та навіть депортацію до РФ мирних жителів тимчасово окупованого Херсона, які виходять на проукраїнські мітинги та виступають проти окупантів. Депортуючи громадян України з їхнього житла, країна-окупант порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення чи депортацію осіб з окупованої території», — прокоментувала ситуацію Людмила Денісова з погляду міжнародного права.

Вона звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом вжити всіх можливих заходів для відкриття на території України безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з тимчасово окупованого Херсона та інших міст України, де тривають бойові дії.

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