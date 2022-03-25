Звинувачення з боку росії визнані сфабрикованими: італійський суд відпустив українського режисера Лавренчука

Італійський суд звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, затриманого у Неаполі у грудні 2021 року на запит із росії — звинувачення проти нього визнані сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними.

Про це повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова, яка зазначила, що таке рішення суду Неаполя стало результатом звернення Національної поліції України про зловживання росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

«За результатами цього звернення відомості про громадянина України Євгена Лавренчука були видалені через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність військового, релігійного чи расового характеру», — зазначила Денісова і додала, що суд поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Нагадаємо, що росіяни звинувачували режисера у «шахрайстві у великому розмірі».

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Фото зі сторінки Людмили Денісової

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