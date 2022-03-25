29.64 / 31.05 32.84 / 34.81
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Звинувачення з боку росії визнані сфабрикованими: італійський суд відпустив українського режисера Лавренчука

14:07 25 березня 2022
Євген Лавренчук

Італійський суд звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, затриманого у Неаполі у грудні 2021 року на запит із росії — звинувачення проти нього визнані сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними.

Про це повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова, яка зазначила, що таке рішення суду Неаполя стало результатом звернення Національної поліції України про зловживання росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

«За результатами цього звернення відомості про громадянина України Євгена Лавренчука були видалені через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність військового, релігійного чи расового характеру», — зазначила Денісова і додала, що суд поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Нагадаємо, що росіяни звинувачували режисера у «шахрайстві у великому розмірі».

Ексклюзивний матеріал «Ніколи не чув від Романа Віктюка доброго слова»: Євген Лавренчук розповів про домашній арешт в Італії та свою творчість" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Людмили Денісової

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

шойгу

Дихає через силу і непритомніє: з'явилися новини про стан Шойгу

Братська могила біля церкви у Бучі&nbsp;— скрін

«Навіть на кладовище падають снаряди»: священник розповів, чому у Бучі загиблих ховали у братській могилі

Гривні

Комуналку краще оплачувати щомісяця: у Кабміні розповіли, що буде із субсидіями до кінця війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.