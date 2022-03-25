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Перехід на літній час в Україні: коли переводити стрілки та як допомогти організму адаптуватися

13:42 25 березня 2022
Будильник

Рік тому у Верховній Раді задумалися про те, щоб скасувати в Україні перехід на літній та зимовий час — така практика діє у країні з 1981 року. Проте рішення так і не було ухвалено — у нього знайшлося чимало супротивників.

Так що в останню неділю березня, 27-го числа, о 03:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед — вставати доведеться раніше. Звичайно ж тим, кому нинішній воєнний час дозволяє проводити ніч у ліжку, і кому треба вставати по годиннику.

Людям, які й зараз відчувають дискомфорт від переведення часу, фахівці радять не захоплюватися напоями, що бадьорять, щоб зайво не травмувати нервову систему. Вранці, якщо є така нагода, можна прийняти контрастний душ.

Про перехід на літній час варто пам'ятати українцям, які взяли квитки на потяги — розклад курсування поїздів враховує зміну часу.

Нагадаємо, що перехід на зимовий час, який щорічно проводиться в останню неділю жовтня, проходить значно легше — з'являється додаткова година для сну.

Фото Pixabay

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