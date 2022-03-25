«Укрзалізниця» змінює розклад потягів у зв'язку з продовженою комендантською годиною у Запоріжжі

В «Укрзалізниці», яка продовжує організовувати евакуаційні рейси та відправляти за маршрутами звичайні потяги, попередили про зміни у розкладі, пов'язані із запровадженням комендантської години у Запоріжжі.

У компанії нагадали, що комендантську годину вводять з 20:00 суботи, 26 березня, триватиме вона до 5:00 понеділка, 28 березня.

Так що поїзд № 38/37 Київ — Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра — 27.03), поїзд № 120/119 Львів — Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (відправлення зі Львова 26.03, із Кривого Рогу — 27.03)), а поїзд № 5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра — 27.03).

Нагадаємо, що раніше в УЗ заявили про початок процедури націоналізації близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на території України.

Фото УЗ із соціальних мереж

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