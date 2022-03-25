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Україна

Втрати окупантів перевищили 16 тисяч вбитими, — Генштаб ЗСУ

12:26 25 березня 2022
Потонулий танк

Якщо станом на ранок четверга, 24 березня, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з початку широкомасштабної агресії в Україні загинуло орієнтовно 15 800 російських військових, то на 25 березня ця цифра збільшилася до 16 100 осіб.

У Генштабі ЗСУ також уточнили втрати супротивника у техніці. Зокрема, знищено 561 танк, 1 625 броньованих машин, 291 артилерійську систему. Збиті 115 літаків та 125 гелікоптерів супротивника.

Тим часом аналітики Forbes підрахували, що ЗСУ втратили 74 танки, проте у української армії наразі на 43 танки більше, ніж на початку війни. «Парк» збільшився за рахунок трофейної техніки — було захоплено 117 танків ворога.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що росіяни здебільшого не мають можливості продовжити наступ, оскільки зіткнулися з нестачею ресурсів.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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