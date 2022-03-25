Добровольців із тероборони зрівняли у правах із військовими — учасниками бойових дій: що це означає

За добровольцями територіальної оборони закріпили особливий статус в Україні. Тепер учасники добровольчих формувань ТрО можуть розраховувати на такі ж соціальні пільги, як учасники бойових дій. У разі отримання інвалідності під час несення служби у лавах ТрО добровольці будуть вважатися особами з інвалідністю внаслідок війни. З таким роз'ясненням виступила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Добровольцям ТрО також надано право на дострокову пенсію. Якщо задачі, що виконувались ТрО, відносилися до оборони України, то чоловіки зможуть піти на пенсію в 55 років (при стажі 25 років), а жінки в 50 років (при стажі 20 років).

Особливі пільги встановлено сім'ям загиблих добровольців ТрО. Вони матимуть такі ж соцгарантії, що й члени сімей загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше в Мінветеранів придумали, як уникнути «військових туристів» у лавах тероборони, та встановили, хто з добровольців ТрО отримає статус учасника бойових дій.

Фото TerritorialDefenseForces/facebook

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