У Маріуполі люди почали вмирати з голоду

Маріупольська міська рада закликає світ врятувати місцевих мешканців. Через ворожі обстріли люди не можуть отримати гуманітарну допомогу, а тому помирають від голоду. Про це мерія повідомила у телеграм-каналі.

«Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є». Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок. Все більше смертей від голоду, — йдеться у зверненні. — Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію росії.

В умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, ми бачимо сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги. Ми вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій".

Але зараз, кажуть у міській раді, місто вже на межі:

«Треба будь-що, аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу!».

На заклики Маріуполя відгукнувся генерал В'ячеслав Аброськін, колишній керівник кримінальної поліції України. Він готовий здатися в полон окупантам, якщо ті дозволять вивезти з міста дітей.

«Замість ще живих дітей пропоную себе. Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон», — пояснив свою ініціативу генерал поліції.

За словами Аброськіна, йому вдалося знайти однодумців серед побратимів-офіцерів, які також готові здатися в полон взамін на гуманітарний коридор для маріупольських дітей. Водночас, генерала попереджають, що його благородна ініціатива может стати квитком в один кінець.

«Вони просто візьмуть вас у полон, але нічого не зроблять для порятунку дітей», — побоюються підписники Аброськіна у соцмережах. «Запропонувати більше нічого», — відповів на це генерал поліції.

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