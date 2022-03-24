У Харкові поховали в’язня Бухенвальду, якого вбили рашисти

Сьогодні у Харкові попрощалися із в'язнем нацистських концтаборів Борисом Романченком, який загинув під час обстрілу російськими військами багатоповерхівки на Північній Салтівці. Про це повідомило «Суспільне». Відати шану родичу прийшли діти та онука.

«Батько народився в родині селян на Конотопщині, — розповів журналістам син покійного Ігор Романченко. — Його батько, мій дід, працював механізатором в колгоспі. Коли в Україні був голод, він возив мішки з пшеницею. В родині було дуже багато дітей, і дід проробив невеличку дірку в мішку.

Батько закінчив училище близько 1943 року. В 15 років його забрали німці, повезли до Німеччини. Тричі втікав, потрапив до Бухенвальду, потім Дора, потім — до Польщі. Після перемоги він служив п'ять років. Закінчив школу, потім — Харківський гірничий інститут.

В Україні часто його запрошували, він розповідав, які жахи пережив. В останні роки у тата погіршилося здоров'я. Виїжджати з квартири після з початку війни він категорично не хотів…"

Додамо, що 96-річний в'язень кількох нацистських таборів Борис Романченко загинув внаслідок вибуху бомби у Харкові 18 березня. Вибух був таким потужним, що від людини залишились лише кістки… Їх допомагали збирати сусіди. Борис Романченко наполегливо працював над збереженням пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

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