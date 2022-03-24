«Україна виграє у цій війні»: відомий американський професор навів докази

професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Еліот А. Коен в Російська армія дуже велика, має багато військової техніки, артилерії, ракет, бойових літаків, але українська значно вправніша, вмотивованіша . Такого висновку дійшов статті , опублікованій в виданні The Atlantic.

В чому слабкість російської армії і сила — української

Професор Коен зазначає, що, об’єднавши легку піхоту з протитанковою зброєю, безпілотниками та артилерією українські військові б’ють набагато більшу російську армію. Українці не просто захищаються, а й завдають потужних ударів по ворогу. «Українські військові виявилися не тільки вмотивованими та добре керованими, але й тактично вмілими», — констатує професор.

Він пише, що й російська армія досить професійна. Водночас російські молодші командири не надто кваліфіковані. А без вправних молодших командирів навіть велика кількість технологічно складної військової техніки зрештою буде зламаною або покинутою, російські війська і надалі потраплятимуть у засідки, знищуватимуться. Все частіше з’являються повідомлення про контратаки українських військ та відступ російських. Щонайменше вже пів дюжини генералів РФ загинули. Коен наголошує, що російську армію роз’їдає корупція.

Росіяни програють війну

«Доказів того, що Україна виграє у цій війні, багато, якщо лише уважно поглянути на наявні дані. Відсутність російського прогресу на лінії фронту — це лише половина картини. Великі червоні плями на карті відображають не те, що контролюють росіяни, а райони, через які вони пройшли. Провал майже всіх десантних операцій Росії, її нездатність знищити українські Повітряні сили і систему протиповітряної оборони, а також багатотижневий параліч 40-мильної колони постачання на північ від Києва є переконливим доказом. Російські підрозділи радіоелектронної боротьби не змогли відключити український зв'язок. Втрати росіян приголомшливі — від 7 до 14 тисяч солдатів загинули, щонайменше 30 тисяч — поранені, були взяті в полон або зникли безвісти», — пише професор.

«Додайте до цього повторювані тактичні помилки, які можна побачити на відео навіть аматорам: транспортні засоби скупчуються на дорогах, піхота не прикриває фланги, артилерія використовується неефективно, відсутня підтримка наземних військ з повітря. Росіян охоплює паніка, коли вони потрапляють в засідки. Співвідношення знищених транспортних засобів 1:1 до тих, які були захоплені або покинуті, свідчить про те, що російська армію не хоче воювати», — констатує аналітик. Його вражає хронічні проблеми армії РФ у логістиці та технічному обслуговуванні.

Скільки резервів лишилося у Путіна

«Росія залучила до участі у війні в Україні більше половини своєї армії. Виявилося, що вона не сильна. Російські резервісти мають погану підготовку (на відміну від Національної гвардії США або ізраїльських чи фінських резервістів). Путін пообіцяв, що солдат-строковиків більше не будуть відправляти на війну, але навряд чи він дотримається цієї обіцянки», — пише Коен.

Можливе залучення Москвою військ її союзників

Професор Коен вважає, що «кадирівці» не показали себе ефективними в цій війні, принаймні поки що. Окрім них Москва може залучити сирійські підрозділи. Але їм буде ще складніше злагоджено діяти разом з російськими військами, ніж «кадирівцям» (мовний бар’єр, різна ментальність). Путін не полишить спроб змусити Білорусь направити свої війська в Україну. Але білоруська армія цілком може скинути свого президента, якщо він піддасться тиску Москви.

Щодо іноземних легіонерів, які воюють на боці України, та допомоги зброєю

За даними Коена, вже приблизно 15 тисяч іноземних добровольців, які знаються на військовій справі, воюють за Україну. Країни вільного світу постачають нам тисячі одиниць сучасної зброї: найкращі в світі протитанкові та зенітні ракети, безпілотники, снайперські гвинтівки тощо.

Важливо також, що Сполучені Штати мають цінні розвідувальні дані. Американці діляться ними з українськими колегами, в тому в числі інформацією про ворога в реальному часі. Це, зокрема, допомагає українцям максимально ефективно використовувати свої ППО.

Перемогти українську армію росіянам вряд чи вдасться, але вони будуть ще більше обстрілювати міста та вбивати мирних жителів

Професор пише, що чим більше українська армія буде досягати успіхів, тим вище шанси перемогти в війні.

«Немає публічно доступних доказів того, що росіяни зможуть перегрупуватися та поповнити запаси у великих масштабах. Зате є багато доказів протилежного. Якщо українці продовжуватимуть перемагати, ми можемо побачити ще більші розгроми російських підрозділів і, можливо, масові капітуляції та дезертирства. На жаль, російські військові також несамовито подвоюватимуть зусилля в тому, що їм добре вдається — бомбардуванні міст і вбивств мирних жителів», — зазначає науковець.

Про звірства росіян щодо мирного населення

«Коли росіяни зрівняють з землею те чи інше місто, вбиваючи мирних жителів, вони навряд чи знищать його захисників, які битимуть ворога й серед руїн, мститимуться загарбникам. Фотографії зруйнованих лікарень, мертвих дітей та підірваних багатоквартирних будинків передають терор і жорстокість цієї війни», — констатує професор.

Чим все закінчиться

Коли Путін захоче миру, він дасть про це знати. А доти всім треба робити все можливе, щоб в нього з’явилось таке бажання.

Нагадаємо, щоб приховати новини про ганебні поразки армії РФ, російські пропагандисти вдаються до фейків та повідомляють про нібито капітуляцію України.

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