Просто «звалилися» з неба: ЗСУ вбили винищувач Су-34 та дрон рашистів

Минулої доби ЗСУ знищили 11 повітряних цілей російських військ. При цьому «заліковий» рахунок припав і на захисників у Харківській області, яким вдалося збити російський безпілотник та винищувач Су-34. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід» у Facebook .

«І знову у ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався одного БПЛА та ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. „Вони впали“. Тихий вечір! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо — добро перемагає! Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 23 березня, Збройні сили України знищили 7 літаків, один вертоліт, БПЛА (ОТР) та дві крилаті ракети.

Крім того, ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби Росії «Красуха-4», яка може зацікавити західні спецслужби.

В Офісі президента констатували, що ворог остаточно ув'язнений в Україні і не має ні сил, ні ресурсів здійснювати наступ. Водночас у путіна досі не хочуть відмовлятися від захоплення Києва чи на «крайній випадок» — Житомира .

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