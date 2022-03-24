«Фронт завмер»: у Зеленського заявили про виснаження ресурсів ворога для продовження наступу

Російські окупанти здебільшого не мають можливості продовжити наступ, оскільки зіткнулися з нестачею ресурсів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Наразі фронт практично завмер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці і має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами та іншими видами забезпечення. Голі, босі окупанти», — заявив Арестович.

Нагадаємо, лише 24 березня у Бердянську невідомі партизани підірвали великий десантний корабель агресора «Орськ», а на півночі України ЗСУ знищили колону забезпечення рашистів.

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