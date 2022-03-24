В Україні запровадили кримінальну відповідальність за зйомку пересування підрозділів ЗСУ: що про це відомо

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану, а також за розтрату коштів і засобів, які передаються Україні у якості гуманітарної допомоги. Про це повідомили народні депутати Олена Шуляк («Слуга народу») і Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

Так, Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 114−2, згідно з якою розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Покарання за розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження полягає у позбавленні волі на строк від п’яти до восьми років. Якщо ж ці дії були вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — мова йтиме про позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Крім того, згідно з новою статтею Кримінального кодексу 201−2 «Використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або власного збагачення» такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі дії, вчинені особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, потягнуть позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Такі ж дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні ж Рада врегулювала процедуру завершення навчального процесу та вступної кампанії до вишів у 2022 році.

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