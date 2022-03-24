Рада ухвалила рішення про ЗНО та Держатестацію для випускників 2022 року: що змінилося

Верховна Рада проголосувала законопроєкт № 7132, який передбачає разове (лише у 2022 році) скасування зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації для випускників початкової і базової школи. Про це в мережі повідомила народна депутат Олена Шуляк («Слуга народу»).

«Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії COVID-19. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні. Це важливо, бо маємо думати про збереження інтелектуального потенціалу», — зазначила Шуляк, посилаючись на дані міністерства освіти і науки, яке констатувало, що з 24 лютого від бомбардувань та обстрілів в Україні вже постраждало 566 закладів освіти, із них 73 повністю зруйновано.

Таким чином, скасування ЗНО має бути своєрідним стимулом, аби вступати саме до українських вишів.

Докладну ж процедуру вступу визначатиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (тобто МОН).

Нагадаємо, що 1 березня МОН вирішило продовжити реєстрацію на участь в ЗНО-2022 до 9 квітня, а 12 березня міністр Шкарлет повідомив, що вступна кампанія у виші в 2022 році буде проводитися за спеціальною процедурою, без жодних іспитів.

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