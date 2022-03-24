Наляканий путіним блок НАТО зробив заяву за підсумками саміту: що обіцяють Україні

Північноатлантичний блок НАТО оприлюднив заяву за підсумками саміту в Брюсселі 24 березня, в якій висловив свою позицію щодо війни проти України. Альянс закликав президента путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь — припинити співучасть у війні.

Про це йдеться у заяві глави держав та урядів 30 країн НАТО, оприлюдненій у четвер, пише «УП».

При цьому в НАТО наголосили, що росія має продемонструвати, що серйозно ставиться до переговорів, моментально запровадивши режим припинення вогню.

Також представники Альянсу заявили, що він і далі всіляко допомагатиме Україні, адже вона має фундаментальне право на самооборону.

«Союзники НАТО також продовжуватимуть допомагати в таких галузях, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру», — йдеться у тексті заяви.

Крім того, лідери блоку зазначили, що будь-яке використання російською федерацією хімічної чи біологічної зброї є неприйнятним і призведе до тяжких наслідків, пообіцявши посилити готовність НАТО до відповідних загроз із боку країни-агресора.

Глави держав також закликали Китай і надалі утримуватися від надання будь-якої військової допомоги Росії, тим самим підтримуючи міжнародний порядок.

Нагадаємо, виступаючи перед учасниками саміту онлайн, президент України Володимир Зеленський назвав найстрашнішою для воюючої країни відсутність точної відповіді від партнерів на запити про допомогу і закликав учасників Альянсу «поділитися» з Україною танками та літаками.

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