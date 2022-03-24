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Україна

Нові втрати ворога: на Чернігівщині ЗСУ знищили 2 «Тигра», танк і КамАЗ окупантів

16:36 24 березня 2022
Знищена техніка ЗС РФ

В оперативному командуванні «Північ» повідомили, що на Чернігівщині противник втратив «десь у лісах» свою техніку.

«Сили опору Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи! Отже, сьогодні десь у лісах Чернігівщини „загубилися“ не менше двох „Тигрів“, танк та „КамАЗ“ орків. Частина колони у паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать. Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги», — йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці оперативного командування «Північ» у соціальних мережах.

Також у мережу виклали фото ворожої колони, зняте з висоти.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на півночі України було частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів.

Фото оперативного командування «Північ»

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