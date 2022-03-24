«Абсолютно людоїдська тактика»: у Зеленського пояснили зміни у діях окупантів

Російська Федерація намагається перевести війну проти України у частково «затяжну фазу». Зокрема, через надто високі втрати в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, владі росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

«Тому керівництво рф намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки», — зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

«Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст — для створення в них умисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика є абсолютно людоїдською і має чіткі юридичні визначення у міжнародному праві у розділі військових злочинів та злочинів проти людяності», — додав він.

Раніше в Генштабі ЗСУ назвали кількість втрат противника у живій силі — за місяць було ліквідовано близько 16 тисяч військовослужбовців, що перевищує офіційні втрати у десятирічній війні в Афганістані.

Фото Офісу президента

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