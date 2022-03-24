«Найстрашніше під час війни»: Зеленський жорстко звернувся до країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що найстрашнішим під час війни для країни, що воює, може бути лише відсутність точної відповіді від партнерів на запити щодо допомоги.

Про це він заявив, виступаючи перед учасниками саміту країн НАТО, що проходить у Брюсселі.

«Ми зверталися за танками, щоб ми могли деблокувати наші міста, у вас є не менше 20 тисяч танків, Україна просила відсоток, 1% від усіх ваших танків, але у нас поки що немає ясних відповідей. Це найстрашніше під час війни — не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни та не хоче воювати роками», — додав Зеленський.

Він закликав лідерів країн Північноатлантичного Альянсу більше ніколи не казати, що українська армія не відповідає стандартам НАТО. Зокрема після війни Росії проти України.

«Єдине, що я від вас вимагаю, після такого місяця війни, це прохання заради наших військових — після такої війни проти Росії більше прошу ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», — наголосив він.

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Зеленський нарікнув на те, що придбання озброєння залежить від політичних рішень Альянсу: «Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків, 1% від усіх ваших танків, 1%. Ми не можемо це просто придбати. Такі поставки залежать від рішення НАТО, від політичних рішень… Отже, коли це все буде, це дасть нам з вами 100% безпеки, а нам потрібний один».

Він також висловив упевненість у тому, що в Альянсі розуміють, що Росія не думає зупинятися в Україні — вона хоче піти далі.

«Проти східних членів НАТО. Держав Балтії, Польщі — це точно. Чи перестане тоді НАТО думати про це, переживши, як відреагує Росія? Хто може бути впевнений у цьому? І чи маєте ви впевненість у тому, що 5-та стаття здатна спрацювати? Для нас уже не спрацював „Будапешт“. Наш Будапештський меморандум. Не спрацював на мир в Україні», — додав президент України.

Раніше повідомлялося, що 24 березня у Брюсселі пройдуть одразу три саміти, на яких головною темою обговорення стане допомога нашій країні у протистоянні з агресором. Заплановані зустрічі на найвищому рівні лідерів країн НАТО, країн «Великої сімки» (G7) та Євросоюзу. Прилетів до Брюсселя для участі у самітах й президент США Джо Байден.

Фото Офісу президента

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