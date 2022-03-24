«Люцифер пожирає окупантів без перерви на обід»: у Мережі показали знищення чергового танка рашистів

За даними Генштабу ЗСУ, за місяць широкомасштабного вторгнення Росії в Україну наші бійці знищили понад п'ятсот танків супротивника.

Один із знищених танків показали у Міноборони України. «З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь. Черга у пекло стала трохи довшою», — йдеться у коментарі до відео, знятого з повітря.

На ньому видно, як по колоні окупантів, що рухається, наноситься удар — у танка «зриває башту» у прямому сенсі цього слова.

Українці залишили чимало коментарів під цим відео, дякуючи бійцям ЗСУ за філігранну роботу.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про удар по черговій колоні забезпечення російських окупантів на півночі країни.

Фото — скріншот

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