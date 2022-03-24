Евакуація із зони бойових дій: опубліковано перелік гуманітарних коридорів на 24 березня

У четвер, 24 березня, погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих унаслідок російського вторгнення.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У Донецькій області запланована евакуація з міста Маріуполя до міста Запоріжжя за маршрутом Бердянськ — Запоріжжя. Місце збору — спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

«24 автобуси зараз перебувають на в'їзді до міста Бердянська, до них уже незабаром має приєднатися ще 21 автобус — вони з 6-ї години ранку виїхали з міста Токмака. Після проходження блокпосту на в'їзді до міста автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію», — зазначила Верещук.

Бензовоз має поновити запаси пального для маріупольців у місті Бердянську. Адреси для дозаправки: просп. Східний, 4А та вул. Мелітопольське шосе, 87Б.

«Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятувальників з ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекіного й Нікольського сьогодні», — наголосила вона.

У Запорізькій області також погоджено декілька гуманітарних коридорів:

З міста Пологи до Запоріжжя. Місце збору — міська рада.

З міста Мелітополя до Запоріжжя. Місце збору — пожежна частина № 9.

Автобуси для евакуації відправлені з міст Запоріжжя та Токмак.

У Київській області люди матимуть змогу евакуюватися за такими маршрутами:

Із смт Велика Димерка до Броварів. Місце збору — будинок селищної ради на вул. Бобрицька, 1.

Із села Богданівка до Броварів. Місце збору — сільрада на вул. Богдана Хмельницького, 219.

З міста Макарова до міста Житомира. Місце збору — сільська рада, вул. Ростовського, 30.

Із села Бервиця до міста Бровари. Люди мають самостійно дістатися з Бервиці до мосту між селами Мокрець і Заворичі та перейти річку Трубіж у напрямку вулиці Радгоспної.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з міст Бровари та Біла Церква.

Нагадаємо, що ранком 24 березня в тимчасово окупованому Бердянську було завдано удару по десантному кораблю росіян «Орськ». За деякими даними, були пошкоджені ще кілька кораблів супротивника.

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