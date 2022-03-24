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Орків залишили без забезпечення: на півночі країни знищено колону ворога

11:49 24 березня 2022
Орків залишили без забезпечення: на півночі країни знищено колону ворога

Українські воїни завдали удару по ворогові на півночі країни, знищивши чергову колону забезпечення російських окупантів, яка, очевидно, висувалась на допомогу рашистам, що залишаються в Бучі та Гостомелі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook .

«На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Опір триває», — йдеться у повідомленні.

Також військові показали знімки ворожої техніки, яка вже не висунеться у бік Києва та інших мирних українських міст.

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Тим самим, як можна зрозуміти з повідомлення, ворога позбавили матеріально-технічної допомоги та запасних частин для техніки і боєприпасів, що дуже позитивно позначиться на боях найближчими днями. До того ж частина техніки вціліла і чудово послугує нашій перемозі.

А от фахівці, які мали надати допомогу ворогові, вже «доїхали» до свого кінцевого пункту — на щастя, відмінного від пункту призначення.

Нагадаємо, через місяць свого вторгнення в Україну ворог не досяг тут жодного суттєвого успіху, тоді як українські воїни та прості громадяни демонструють чудеса військової доблесті. На подив окупантів, що захопили Бердянськ, навіть у порту цього міста «несподівано» вибухнув великий десантний корабель «Орськ».

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