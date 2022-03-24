«Чіткі пацики з Оболоні» та «загін конотопських відьом»: у ЗСУ запропонували створити нові «підрозділи»
Провальне вторгнення ворога викликало в Україні справжнє народне піднесення, і на боротьбу з путінською навалою виступили люди різного віку та професій.
В оперативному командуванні «Південь» вирішили зібрати на своїй сторінці найпопулярніші меми, які народилися під час народного опору російським фашистам. Малюнки авторства bulavaliv.
На терені захоплення техніки супротивника нещодавно відзначився і український пенсіонер. Літній чоловік примудрився викрасти вантажівку з боєприпасами та передати її нашим військовим. Місце, де це відбувалося, не розголошується.
А у Баштанці 78-річний пенсіонер підпалив «Град» окупантів коктейлем Молотова.
Стала мемом і українська Чорнобаївка — наші артилеристи вже дев'ять разів розносили техніку, яку російські військові намагалися розміщувати на місцевому аеродромі.
Фото Генштабу ЗСУ59
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