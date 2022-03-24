«Чіткі пацики з Оболоні» та «загін конотопських відьом»: у ЗСУ запропонували створити нові «підрозділи»

Провальне вторгнення ворога викликало в Україні справжнє народне піднесення, і на боротьбу з путінською навалою виступили люди різного віку та професій.

В оперативному командуванні «Південь» вирішили зібрати на своїй сторінці найпопулярніші меми, які народилися під час народного опору російським фашистам. Малюнки авторства bulavaliv.

Як стверджує роспропаганда, в українських лабораторіях спеціально заражають птахів різніми небезпечними "вірусами" та відправляють їх до Росії

Розповіді про конотопських відьом - жінок, які зустріли у Конотопі російських нацистів і пообіцяли "начарувати" агресору статеве безсилля, якщо ті не приберуться до себе додому, з'явилися одними з перших. Пізніше розповіді про "відьом" з'явилися і у зв'язку із провалами ворога у Чорнобаївці.

А ось історія про те, як у Києві жінка збила дрон банкою з консервацією, виявилася правдою

Хлопці з Оболоні знешкодили окупантів, які прорвалися до Києва на техніці. Одному з росіян "прилетіло" по голові шматком асфальту

Роми відзначилися на терені угону у противника техніки

Соцмережі переповнені фото та відео, на яких показано, як хижі трактори полюють на техніку супротивника

На терені захоплення техніки супротивника нещодавно відзначився і український пенсіонер. Літній чоловік примудрився викрасти вантажівку з боєприпасами та передати її нашим військовим. Місце, де це відбувалося, не розголошується.

А у Баштанці 78-річний пенсіонер підпалив «Град» окупантів коктейлем Молотова.

Стала мемом і українська Чорнобаївка — наші артилеристи вже дев'ять разів розносили техніку, яку російські військові намагалися розміщувати на місцевому аеродромі.

Фото Генштабу ЗСУ

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