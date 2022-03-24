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«Не зміг всидіти без діла»: у Баштанці 78-річний пенсіонер підпалив «Град» окупантів коктейлем Молотова

11:14 24 березня 2022
«Не зміг всидіти без діла»: у Баштанці 78-річний пенсіонер підпалив «Град» окупантів коктейлем Молотова

Намагаючись пробитися до важливої для себе мети на півдні України — героїчному Миколаєву — ворог не шкодує міста регіону. Проте місто Баштанка виявилося їм не по зубах — там простий 78-річний пенсіонер дід Василь підпалив установку «Град» російських окупантів коктейлем Молотова (в українському варіанті «Бандера-смузі»). Як розповів міський голова Олександр Береговий, йти на ворога було особистою ініціативою пенсіонера, якого не взяли до територіальної оборони за віком.

Коли ж бій із ворогом розпочався у рідному місті, дідусь не зміг сидіти без діла і сам пішов на блок-пост.

«Він сам пішов на блокпост, взяв коктейль Молотова, кинув по „Граду“, „Град“ спалахнув», — розповів Береговий на YouTube-каналі Юрія Бутусова.

Мер Баштанки впевнений, що саме героїчний опір місцевих жителів призвів до того, що ворог залишив спроби зайти до міста і почав шукати обхідні шляхи, у т.ч. налагоджуючи понтонні переправи через річки.

Причиною ж настільки жорсткого протистояння місцевих жителів рашистам є їх звірства проти земляків — так, зовсім недавно російські нацисти обстріляли в Миколаївській області дитячий інтернат і лікарні, що призвело до численних поранень безневинних.

А дивуватися подвигу простого пенсіонера не варто — в Україні подібні прояви відваги серед людей похилого віку не поодинокі.

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