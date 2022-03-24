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«Місяць незламності»: міністр оборони Рєзніков звернувся до захисників та захисниць України

10:47 24 березня 2022
Олексій Резніков

Новий етап російсько-української війни, яка почалася нападом РФ на Крим понад 8 років тому, увійде в історію як «місяць незламності». У цьому впевнений міністр оборони Олексій Рєзніков, який звернувся до українців.

За його словами, українська армія та український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох.

«Але не нас», — констатував міністр, подякувавши всім захисникам і захисникам, усім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни, які довели собі і всьому світу, що Україна для нас — понад усе.

Рєзніков перерахував новітні символи незламності українського духу — героїчний Маріуполь, непереборний Харків, відважний Чернігів, Суми, Гостомель, Волноваху, Охтирку, Макарів, Конотоп, Миколаїв, Бровари, Ізюм та найстрашніший кошмар для ворога — Чорнобаївку.

Наші воїни вже вразили понад 100 російських літаків та понад 125 вертольотів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин, а сумарні втрати ворога вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти перевищили 40 тисяч голів.

Проте голова оборонного відомства попередив — попереду на нас чекає ще дуже важкий період, адже російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. І хоч російське суспільство вже відчуває окремі наслідки злочину свого «фюрера», але залякане та пасивне.

«Тому єдиний наш шлях — вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування. Тому що своїх дітей, своїх батьків і близьких ми любимо. Ми просто не можемо дозволити, щоб вони (окупанти. — Авт.) визначали наше майбутнє та господарювали у нашому домі. Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу», — чесно зазначив міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Наразі, схоже, військові злочинці збираються атакувати Київ .

Фото facebook.com/reznikovoleksii

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