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Столиця в небезпеці: у Міноборони назвали 4 міста, на які Мордор готує наступ

10:08 24 березня 2022
Столиця в небезпеці: у Міноборони назвали 4 міста, на які Мордор готує наступ

Угруповання рашистського Східного військового округу та повітрянодесантних військ ворога перегруповуються, готуючись до нового наступу на київському напрямку. У Міноборони України вважають, що ворог з рівною часткою ймовірності може спробувати атакувати Київ, Коростень, Житомир або Фастів, пише Телеграф.

Для виконання цих завдань на станцію «Хойники» в Гомельській області Білорусі прибула нова танкова колона.

«Угруповання Східного ВО та повітряно-десантних військ здійснюють перегрупування та посилення, а також накопичення логістичних запасів для відновлення наступальних дій в операційному районі», — констатували у Міноборони.

Також окупанти не припиняють спроб зведення понтонних переправ через річку Ірпінь, щоб підібратися до Києва з цього напряму.

«Водночас у рамках підготовки наступу на Київ продовжуються заходи щодо об'єднання підрозділів противника, що закріпилися в містах Буча, Ірпінь, Гостомель, з основними силами угруповання», — інформують у Міноборони.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк вже назвав недопущення налагодження понтонних переправ через Ірпінь головним завданням українських військових на Київщині.

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Столиця в небезпеці: у Міноборони назвали 4 міста, на які Мордор готує наступ

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