Більше, ніж за 10 років війни в Афганістані: у Генштабі назвали втрати росії з початку нападу на Україну

У Генштабі ЗСУ назвали загальні втрати супротивника за місяць від початку широкомасштабного вторгнення в Україну — вони перевищили понесені країною-агресором за 10 років війни в Афганістані.

За даними Генштабу, з 24.02 до 24.03 втрати живої сили орієнтовно склали близько 15 800 осіб. За офіційними даними, з 1979 по 1989 рік на афганській війні загинули 14 453 військовослужбовці.

Також українські захисники знищили 530 танків, майже 1600 бойових броньованих машин, 280 артилерійських систем, 108 літаків та 124 гелікоптери.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 23 березня українська авіація знову накрила вогнем аеродром у Чорнобаївці, де ворог вдев'яте спробував закріпитися і розмістив техніку. Було знищено боєприпаси, а також РСЗВ «Смерч», з яких вівся вогонь по Миколаєву.

А вранці 24 березня в порту тимчасово окупованого Бердянська прогримів потужний вибух. Зокрема, було підбито російський десантний корабель «Орськ».

Фото Генштабу ЗСУ

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