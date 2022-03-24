Великий десантний корабель агресора «Орськ» пішов за відомою адресою у Бердянську
У порту тимчасово окупованого рашистами Бердянська бул ліквідований россійський великий десантний корабель «Орськ».
Про це повідомили у ВМС ЗСУ, виклавши в мережу фото та відео вибуху в порту. «Доброго ранку, ми з України! У захопленому росією порту Бердянська знищено великий десантний корабель „Орськ“ чорноморського флоту окупантів», — йдеться у повідомленні.
Так раніше виглядав корабель загарбників.
А наразі — якось так…
Тим часом «Інформнапалм» повідомляє, що російські ресурси пишуть й про інші втрати ворога.
Раніше в районі Одеси був підбитий патрульний російський корабель «Василь Биків», який 24 лютого атакував острів Зміїний і обстрілював зі ствольного озброєння позиції українських прикордонників.
Фото ВМС ЗСУ2534
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