Великий десантний корабель агресора «Орськ» пішов за відомою адресою у Бердянську

У порту тимчасово окупованого рашистами Бердянська бул ліквідований россійський великий десантний корабель «Орськ».

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, виклавши в мережу фото та відео вибуху в порту. «Доброго ранку, ми з України! У захопленому росією порту Бердянська знищено великий десантний корабель „Орськ“ чорноморського флоту окупантів», — йдеться у повідомленні.

Так раніше виглядав корабель загарбників.

А наразі — якось так…

Тим часом «Інформнапалм» повідомляє, що російські ресурси пишуть й про інші втрати ворога.

Раніше в районі Одеси був підбитий патрульний російський корабель «Василь Биків», який 24 лютого атакував острів Зміїний і обстрілював зі ствольного озброєння позиції українських прикордонників.

Фото ВМС ЗСУ

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