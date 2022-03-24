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29-й день національно-визвольної війни українців: російський ворог продовжує втрачати живу силу та техніку в усіх напрямках

8:12 24 березня 2022
29-й день національно-визвольної війни українців: російський ворог продовжує втрачати живу силу та техніку в усіх напрямках

Перейшовши до тактики «випаленої землі», рашистські війска безперестанно атакують об'єкти цивільної інфраструктури України з повітря — авіація ворога лише протягом останньої доби здійснила понад 250 вильотів (тобто на 60 більше, ніж 22 березня). Основними цілями залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального Штабу ЗСУ.

У відповідь угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснювало відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та дві крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

Змінив тактику ворог і на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області — там через мирні протести проти окупації ворог вже вдається до терору місцевого населення, активно застосовуючи підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

«Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу», — констатують у Генштабі, наголошуючи, що на двадцять дев’яту добу протистояння України підступному російському воєнному вторгненню противник не досяг успіху на жодному з напрямів.

Нагадаємо, під час обстрілу Подільского району Києва 23 березня загинула людина, яка перебувала на парковці торговельного центру — саме по ньому прийшовся удар ворожої ракети. Ще двоє киян перебувають у лікарні з травмами і ушкодженнями. Знімаючи наслідки військового злочину, у Києві загинула опозиційна російська журналістка Оксана Бауліна.

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