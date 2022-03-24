Астролог зробила прогноз на 29 день війни: існує небезпека для жінок, не слід ігнорувати звуки сирени

Сьогодні, 24 березня, Місяць знаходиться у Стрільці. Усі найголовніші справи слід робити вранці! Це день прояву турботи, але на тому рівні, коли це робиться належним чином, не нав'язується, не афішується, не вимагає подяки.

Сьогодні краще не втручатися у чужі справи, але надавати підтримку, якщо потреба очевидна, пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Друга половина дня, за її словами, різко підвищить градус емоційності. Діяти краще на автопілоті, не звертаючи уваги на новини, якими вас хочуть зачепити, критику, уразливість чи очевидну недалекість оточуючих. Якщо намагатися вдивлятися, то вилізе все чорнушне, мерзенне, підловате. Є небезпека харчових отруєнь. У такий день погано змінювати схему прийому ліків, якщо через дефіцит потрібно перейти на інший препарат. І алкоголь на квадраті Місяця з Нептуном може стати причиною неприємності, а то й лиха. Чужою дурістю може і скористатися той, хто тверезий.

Дороги розмиває, земля стає топкою, в'язкою. Якщо саме цей день, то для логістики дуже непридатний. З'їхати з дороги не можна — сядеш. Навіть пройти по полю неможливо, хіба що по стерні. Війна — на асфальті та бетоні. Меркурій у поєднанні з Нептуном — плутанина та нерозбірливість. Зникнення, викрадення, полон, змова, шахрайство.

Поки що багато чого за лаштунками, але з 27-го ситуації почнуть швидко прояснятися та змінюватися. Поки що ми всі у широкому просторі можливостей, де вибір ситуативний. Ось коли Меркурій перейде в Овна і почне уточнювати з'єднання із Сонцем, ми побачимо прояв волі ключових гравців та їх конкретні рішення.

Ще один аспект: сьогодні Венера знаходиться у мідпойнті Марса та Сатурна, тому для жінок існує небезпека.

«Найближчими днями не слід ігнорувати сигнали тривоги. Якщо немає необхідності бути в небезпечному місці, то краще сховатися, перестрахуватися. Бережіть мам та бабусь», — попереджає Ірина Звягіна.

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, коли можливе штурм Києва.

Фото: Facebook Ірини Звягіної

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