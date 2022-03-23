«Росіяни розстрілюють колони наших»: полонений чеченець розповів землякам правду про війну в Україні

Бійці «Азову», які нині героїчно захищають Маріуполь від рашистів, показали свідчення полоненого чеченця. Відповідне відео у них з'явилось на сторінці Телеграм-каналу. На ньому він закликав земляків до джихаду в Росії та нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.

«Я з Чечні, з Урус-Мартана приїхав, — розповів чеченець. — 17 березня з Грозного вирушив літак, наступного дня я вже був у Маріуполі. І того ж дня мене там затримали. Мене не били, навіть пальцем не чіпали. Кажу правду… Коли нас привезли, дали ковбаси, і все. Ось таке харчування. Дали 4 ріжки, автомат та одну «робу». І розгрузку дали ще. Ви думали, що нам на вибір будь-яку зброю дають? Ні, не дають. Сказали, щоб забирав щось у трупів, вбивав українців і в них забирав зброю. Що чеченці, що росіяни, вони не вміють воювати. Українці більш досвідчені, і дух в них сильніший.

А, ще забув сказати. Колону чеченців, яка приїхала до України, російські солдати розстріляли. Ви думаєте, тут воюють? Ні, відразу чеченців на м'ясо кидають. Їх вбивають росіяни. Рамзан Кадиров, я в першу чергу тобі це кажу. Не треба людей вбивати. Відправив би сюди на війну свого сина, племінника, чому своїх родичів не відправиш? Чи тільки інших? А ті інші теж хочуть жити. Росія мені нічого не зробила, тільки гірше, тут дуже тяжка, сильна війна. Я просто трупи бачив. Ліс чеченців, їх збирають, спалюють й навіть не везуть додому.

Краще не їдьте сюди, за цього Кадирова, за Путіна. Українці в першу, другу війну допомагали нам з Чечнею. А тепер ви йдете проти українця? Ці гроші за війну не будуть вам, в пекло вони підуть. Ті 300 тисяч, 150 тисяч на місяць не варті того. Краще жити! Слід не воювати з Україною на боці кривавої Росії, а навести лад у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом".

Нагадаємо, 128-а окрема гірсько-штурмова бригада «Закарпатський легіон» у зоні бойових дій розгромила розвідувальний підрозділ російської армії, більшість бійців якої мали чеченські прізвища.

Фото: стоп-кадр відео

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