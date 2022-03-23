Біля ядерного реактора в Харкові знайшли нерозірваний снаряд від «Смерчу»

Під час огляду 22 і 23 березня ядерної установки «Джерело нейтронів» (знаходиться в Харківському фізико-технічному інституті), яку росіяни вже декілька разів обстрілювали з важкої артилерії, було знайдено нерозірваний снаряд від ракетної системи залпового вогню «Смерч», повідомляє Держатомрегулювання України. На жаль, знешкодити боєприпас поки що неможливо через те, що поруч не вщухають бойові дії. Під час проведення огляду реактора і обладнання вчергове було обстріляно територію, на якій вони знаходяться.

На щастя, радіаційний фон в нормі. Критичних уражень реактора і обладнання не виявлено. Але відмічені численні пошкодження обладнання, вікон та фасадів будівель.

Наразі оперативному персоналу вдається контролювати стан ядерної установки «Джерело нейтронів». Вона переведена в режим «тривала зупинка». Персонал продовжує усувати пошкодження обладнання ядерної установки і намагається підтримати його в працездатному стані.

Централізоване електропостачання ядерної установки перервано через пошкодження ліній електропередачі. Полагодити її заважають бойові дії.

«Звертаємо увагу, що ядерна підкритична установка „Джерело нейтронів“, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», — попереджає Держатомрегулювання України.

Нагадаємо, російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, продовжують використовувати територію атомної станції як полігон для знищення нерозірваних снарядів та мін. А у Чорнобильській зоні внаслідок обстрілів горять ліси, але загарбники не дають пожежникам їх гасити.

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter