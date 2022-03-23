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«Тут були картини Айвазовського, Яблонської…»: рашисти знищили відомий музей в Маріуполі

22:45 23 березня 2022
Музей Куїнджі у Маріуполі

Окупанти продовжують нищити все, що трапляється на їхньому шляху, не нехтують вони й закладами культури та мистецтва. У Маріуполі російські орки під час бомбардування міста знищили приміщення Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів. Про це йдеться на сторінці місцевого Телеграм-каналу.

«Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернівський повідомив, що оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілів в музеї не було, — йдеться у повідомленні. — Проте там залишалися копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Крім того, у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників — Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома. Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури».

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська скинули бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. А два дні тому вони знищили ще один відомий серед містян заклад — Музей розвитку IT-сфери. Це був некомерційний проєкт ентузіаста Дмитра Черепанова. У музеї було понад 500 експонатів IT-сфери від 1950-х до початку 2000-х.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в Іванкові на Київщині згорів музей, в якому зберігалися роботи знаменитої української художниці Марії Приймаченко.

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