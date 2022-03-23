Росія планує наповнити фальшивими рублями окуповані території України

У квітні Росія хоче наповнити окуповані території фальшивими рублями та змусити мешканців приймати ці підробки як плату за товари та послуги. Депутати Херсонської обласної ради вважають, що фальшивки з'являться не лише на Донбасі та в Криму, а й у Херсонській та Запорізькій області.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає дуже правдоподібними відомості розвідки про те, що зараз на фабриці у Пермі у три зміни друкують фальшиві рублі, щоб потім розповсюджувати серед мешканців окупованих Росією територій.

«Хочу сказати, все можливо. По-перше, щоб розрахуватися із колаборантами. Зрадників ніде не люблять, тому чому б і не підставити своїх «помічників», — зазначає Соболевський.

«Примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачуватимуть зарплати „новій адміністрації“. Думаю, дійде і до рубльових зарплат у бюджетних та комунальних установах», — вважає депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Представники обласної влади закликають населення ігнорувати спроби окупантів встановити у регіоні рубльову зону. «Якщо вам до рук потраплять ці криваві гроші, сприймайте їх як тридцять срібників — плату за зраду. Не підтримуйте економіку агресора», — закликає Соболевський. «Закликаю ігнорувати розрахунки в рублях, по-перше, рублі — це нікчемний папір, а головне: Херсонщина — це Україна!» — додав Хлань.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявили, що хочуть провести на Херсонщині референдум щодо створення «ХНР». У деяких населених пунктах вже призначено «гауляйтерів» від загарбників.

Фото pixabay.com

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