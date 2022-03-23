Крим перетворюється на концтабір для 600 тисяч росіян: Путін готується заблокувати виїзд з півострову по мосту

В той час як однією з абсурдних вимог Путіна для припинення війни з України є визнання Криму російським, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про те, що підтверджуються дані щодо підготовки окупантами блокади руху по Кримському мосту в бік РФ. А перевезення паромною переправою в цьому напрямку обмежать. Ці заходи буде реалізовувати силами Росгвардії. Формально ворог пояснює ці свої наміри боротьбою з «українськими диверсантами», потребою попередити «терористичні акти».

Але справжня причина в іншому: в окупованому Криму серед громадян РФ ширяться панічні настрої через те, що ці люди незаконно переселилися на український півострів. Невдовзі після початку російського вторгнення в континентальну Україну, серед переселенців почали ширитись панічні настрої — росіяни збагнули, що війна може завершитись деокупацією Криму, тому почали тікати на батьківщину. Ті, хто встиг придбати на півострові житло, поспіхом виставили ці квартири та будинки на продаж.

«В перших рядах „втікачів“ — члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи. Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує яВ той часк заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові та починають розуміти непевність свого правового статусу», — зазначає ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував можливість відмови країни від Криму та Донбасу.

Фото с сайту ГУР Міноборони

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