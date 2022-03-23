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«Цікава тиша»: у Зеленського відреагували на «таємниче» зникнення Шойгу та Герасимова

14:38 23 березня 2022
Шойгу та Герасимов

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував зникнення в росії міністра оборони Шойгу та начальника Генштабу Герасимова. Двоє військових, наближених до російського фюрера, вже два тижні не з'являються на протокольних заходах. Причому з публічного простору зникли не лише Шойгу з Герасимовим, а й інші ключові персони РФ.

Останнім часом не з'являються на публіці керівники російських спецслужб Патрушев, Бортников, Наришкін. Не чутно публічних заяв прем'єр-міністра країни-агресорки Михайла Мішустіна, голови Центробанку Ельвіри Набіулліної, міністра економічного розвитку Максима Решетнікова.

«Залишився лише Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що, якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, Європа може задумати погане. Пєсков, який періодично щиро вірить, що все „за планом спецоперації“ і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують намовляти собі конкретні юридичні претензії „після“. Цікава тиша…» — наголошує Михайло Подоляк.

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