Кодекс держслужбовця не порушує: чиновникам дозволили використати фразу про «російський військовий корабель»

Використання держслужбовцями України фрази «Російський військовий корабель, іди нах@й» не є порушенням кодексу державного службовця, оскільки вона стала одним із символів боротьби з рашистами. Про це повідомили у Нацагентстві з питань держслужби у відповідь на запит заступника голови Державної екоінспекції України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Андрія Богдановича.

«На мій лист Національне агентство України з питань державної служби надало дуже важливе роз'яснення — використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця (Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)», — повідомив у своєму листі ТГ-каналі Богданович.

«Користуйтесь! Слава Україні!» — додав він.

Зокрема, у Нацагентстві з питань держслужби пояснили свою позицію так: «Вимовлену українськими прикордонниками фразу на острові Зміїний українці сприйняли як заклик до згуртування… Її підхопили прихильники України по всьому світу. Фраза стала одним із символів боротьби з російськими окупантами… і не може завдати шкоди репутації державних органів та місцевого самоврядування».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 24 лютого в першу годину вторгнення рашистів в Україну ворог атакував острів Зміїний у Чорному морі. Українські прикордонники на острові зайняли оборону. А коли окупанти по міжнародному каналу зв'язку безпеки судноплавства під загрозою знищення зажадали, щоб прикордонники здалися, то у відповідь почули: «Російський військовий корабель, іди нах@й!»

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