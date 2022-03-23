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Україна

Ходили навіть у жіночому одязі, — мешканець села на Київщині про окупантів

12:13 23 березня 2022
окупант

Головне управління Національної поліції в Київскій області записало розповідь свідка про злочини росіян. Мешканець села Шевченково (Броварщина) розповів:

— 7 березня заїхала колона окупантів, одразу зробили блокпост. Вони вигнали людей з домівок і зайняли їх. Кількох жителів, які просто ходили по селу, зловили, роздягли, забрали у них речі й відпустили в одних трусах. Грабувили в основному продуктові магазини і речові. Один їхній військовий запитував, чи є якась мазь (він почки застудив). Ходили навіть у жіночому одязі. У деяких військова форма була на багато розмірів більше. Їсти просили, цигарки просили. Коли заїжджала колона, у нас був базарний день. Вони розстріляли одну машину. Протягом чотирьох днів люди не могли звідти забрати тіла — окупанти не пускали.

Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти зруйнували міст через Десну, яким евакуювали людей і постачали гуманітарку в Чернігів.

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