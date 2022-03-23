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Україна

Помстився за загиблих: російський солдат переїхав танком свого командира-полковника

11:54 23 березня 2022
танк

Кількість ліквідованих в Україні путінських окупантів уже перевищила 15 тисяч. Загарбники настільки деморалізовані цим фактом, що стали винищувати один одного. Журналіст Роман Цимбалюк розповів про показовий випадок, коли один із російських військових настільки був обурений загибеллю друзів та бездарністю командування, що переїхав танком свого командира.

«Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медведєв перебуває у лікарні на території Білорусі», — розповів журналіст.

Нагадаємо, із перехоплених переговорів російських військових стає зрозуміло, що частина вояків, відправлених на війну, у будь-який спосіб намагаються уникнути боїв, у тому числі й організовуючи «самостріли». Один із російських солдатів вирішив здатися в полон разом із танком.

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