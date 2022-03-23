ЗСУ вдев'яте (!) накрили окупантів у Чорнобаївці: знищено ракетні установки, які обстрілювали Миколаїв

Окупанти вдев'яте спробували закріпитися на військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області і розмістити там військову техніку і знову безуспішно. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ніч на 23 березня українська авіація знову накрила вогнем аеродром, знищивши ворожі боєприпаси, а також РСЗВ «Смерч», з яких ворог вів вогонь по Миколаєву.

«Власне техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те, що було — значною мірою порубане від розривів боєприпасів. Можна стверджувати про успішний вихід чергової, 9-ї серії серіалу «Чорнобаївка», — заявив Арестович.

Нагадаємо, за вісім попередніх авіаударів по аеродрому в Чорнобаївці українські сили знищили щонайменше 30 одиниць ворожої авіатехніки.

Фото Aleksey Petrov/Facebook

Також на аеродромі було ліквідовано передовий командний пункт восьмої російської армії та командувача — російського генерала Андрія Мордвічова.

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