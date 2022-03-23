Загарбники намагаються взяти в кільце сили ЗСУ на сході України, — розвідка Великої Британії
Не досягши успіху у просуванні під Києвом, Росія намагається перегрупувати свої війська в Україні та взяти у кільце українську армію на сході країни. Про це попереджає розвідка британського Міноборони. За її прогнозами, російські сили спробують просунутися з боку Харкова на півночі та з боку Маріуполя на півдні, щоб замкнути кільце.
Також, на думку британської розвідки, російські війська не відмовилися від просування на захід у бік Одеси і на цьому напрямку намагатимуться обійти Миколаїв.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 23 березня 2022
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Тим часом у Міністерстві оборони США констатують, що російська армія в Україні має серйозні проблеми із забезпеченням, а саме з підвозом палива та їжі для військових. За оцінками американської сторони, у військову кампанію в Україні Путін стягнув 75% усіх батальйонних тактичних груп з усієї Росії. Поки Пентагон не називає конкретної дати, коли у путінських військових мають вичерпатися доступні резерви.
У США зробили ті ж самі висновки, що й британська розвідка: путінські війська зараз намагаються перегрупуватися під Миколаєвом, а українські сили готові перейти у контрнаступ.
Нагадаємо, за оцінками української сторони, путінська армія втратила за час кампанії понад 15 600 військових.626
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