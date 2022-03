Не досягши успіху у просуванні під Києвом, Росія намагається перегрупувати свої війська в Україні та взяти у кільце українську армію на сході країни. Про це попереджає розвідка британського Міноборони. За її прогнозами, російські сили спробують просунутися з боку Харкова на півночі та з боку Маріуполя на півдні, щоб замкнути кільце.

Також, на думку британської розвідки, російські війська не відмовилися від просування на захід у бік Одеси і на цьому напрямку намагатимуться обійти Миколаїв.

